Azerbaycan'daki dini liderlerden Ermenistan'ın tahribatlarına ilişkin ortak bildiri

Azerbaycan'daki dini mezheplerin liderleri, Dağlık Karabağ'daki ibadethanelerin yok edilmesine ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride, Karabağ'da şimdiye kadar Ermenistan tarafından 63 cami ve birçok kilisenin zarar gördüğü ifade edildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki bir çok ibadethanenin tahrip edilmesine ilişkin Bakü'deki dini mezheplerin liderleri, Dağlık Karabağ'daki ibadethanelerin yok edilmesine ilişkin ortak bildiri yayınladı.Ortak bildiride, Karabağ'da şimdiye kadar Ermenistan tarafından 67 camiden 63'nün yok edildiği, ve birçok kilisenin de zarar gördüğü ifade edildi. Dini liderler ortak yayınladıkları bildiride "Azerbaycan'daki Müslüman, Ortodoks, Arnavut ve Yahudi mezheplerinin liderleri olarak, inananların iradesini ifade ediyor ve yabancı devlet ve hükümet başkanlarına, uluslararası kuruluşların başkanlarına, dini liderlere ve dünya toplumuna sesleniyoruz" ifadeleri yer aldı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ÖLENLER ARASINDA HIRİSTİYAN VE YAHUDİLER DE VAR

Ermenistan'ın, Şuşa'daki Gregoryen Ortodoks Kilisesi, diğer bölgelerdeki Arnavut-Udi tapınakları ve Hocavend Ortodoks Kilisesi'nin tamamen yıkıldığı ifade edildi. Bildiride Azerbaycan toprak bütünlüğü için hayatını kaybedenler arasında Müslümanların yanı sıra Hıristiyanlar ve Yahudilerin de olduğuna dikkat çekildi.

AZERBAYCAN LİDERİ ALİYEV'E DESTEK

Dini liderler, Azerbaycan'ın tarihi boyunca refah içinde yaşamış ve dini törenlerini özgürce yerine getirmiş olan Ortodoks, Katolik, Dağ Yahudileri, Arnavut-Udi Hristiyan, Aşkenaz-Avrupalı Yahudiler ve diğer dini toplulukların liderleri olarak Azerbaycan'ın bu barışçıl politikasını ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, uzun yıllardır barışçıl bir politikasını desteklediklerini ifade etti.