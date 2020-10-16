Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki - Son Dakika

Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki

16.10.2020 15:17
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki, System.String[]

Azerbaycan'daki dini liderler, Ermenistan'ın işgalcilik politikasını ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirilen saldırıları kınadı, Azerbaycan ordusunun operasyonlarına destek verdi.

Azerbaycan'daki dini liderler, Ermenistan'ın işgalcilik politikasını ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirilen saldırıları kınadı, Azerbaycan ordusunun operasyonlarına destek verdi.

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Rus Ortodoks Kilisesi Bakü Bölge Piskoposu Aleksandr, Azerbaycan Dağ Yahudileri Cemaati Başkanı Milih Yevdayev, Bakü Avrupa Yahudileri Cemaati Başkanı Aleksandr Şarovski ve Alban Udi Hristiyan Cemaati lideri Robert Mobili bir araya gelerek Ermenistan'ın saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Paşazade, yıllardır toprakların işgalden kurtarılmasını arzu ettiklerini, Azerbaycan ordusunun bugün elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını söyledi. Paşazade, Ermenistan'ın güçlü olduklarında milli kimliklerini öne çıkardıklarını, zayıf duruma düştüklerinde ise Hristiyanlıklarını ön plana çıkartarak dindaşlarından yardım istediğini belirterek, bugün de aynı şeyin yaşandığını kaydetti. Bazı ülkelerin Azerbaycan'ın hak davasını desteklediğini bildiren Paşazade, özellikle Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti.

Rus Ortodoks Kilisesi Bakü Bölge Piskoposu Aleksandr, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının hiçbir dini özellik taşımadığını vurguladı. 10 Ekim'de Moskova'da Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan insani ateşkesle umutlandığını belirten Aleksandr, anlaşmadan 24 saat bile geçmeden Gence'ye Ermenistan ordusunca füze atıldığını, sivillerin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Aleksandr, savunmasız ve sivil insanlara yapılan bu barbarca saldırıdan sarsıldığını kaydetti. Azerbaycan'da tüm dinlerin temsilcilerinin kendi dinlerini rahatlıkla yaşadığını, hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Aleksandr, Bakü'nün merkezindeki Ermeni kilisesinin bugün de korunduğunu ifade etti.

Azerbaycan Dağ Yahudileri Cemaati Başkanı Yevdayev, Ermenistan'ın savaşı dini bir savaş olarak gösterdiğini, fakat tüm dünyanın bunun Azerbaycan'ın "vatan savaşı" olduğunu bildiğini kaydetti. Yevdayev, Azerbaycan'ın hak davasını desteklediklerini, şehitleri kahraman olarak gördüklerini vurguladı. Azerbaycan bayrağının Karabağ'ın tüm köylerinde dalgalanacağına inandıklarını söyleyen Yevdayev, Azerbaycan ordusuna zafer temennisinde bulundu.

Alban Udi Hristiyan Cemaati lideri Mobili, Azerbaycan ordusunun operasyonlarını desteklediklerini, başarısı için dua ettiklerini bildirdi.

Katolik kilisesi Azerbaycan yetkilisi Vladimir Fekete de yaşananların dini çatışma olmadığını aktardı. Fekete, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını ve saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, Katolik kilisesi olarak buna sessiz kalamayacaklarını ifade etti.

Dini liderlerden ortak bildiri

Toplantı sonrasında Ermenistan'ın saldırılarını kınayan ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara destek veren bildiri kabul edildi.

Ermenistan'ın çatışmayı dini bir çatışma olarak gösterdiği belirtilen bildiride, bunun asla böyle olmadığı, Azerbaycan'da tüm dinlerin temsilcilerinin barış ve huzur içerisinde yaşadığı dile getirildi. Bildiride, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye yapılan saldırıda Rus Ortodoks kilisesinin de zarar gördüğü hatırlatılarak Ermeni kilisesinin Azerbaycan ordusunun dini yapılara zarar verdiğini öne sürerek dünya kamuoyunu aldattığı ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun başkasının toprağında gözü olmadığı, kendi topraklarını kurtarmak için operasyon başlattığı vurglanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Biz, Azerbaycan'daki dini liderler, bu hak yolda halk, devlet ve cumhurbaşkanımızla birlikte olduğumuzu, destek verdiğimizi beyan ediyoruz. BMGK'nin, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından kayıtsız şartsız çıkmasını öngören kararlarının uygulanmasını talep ediyoruz. Dünya kamuoyuna, dini liderlere, devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara sesleniyor, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kapsamında barış yoluyla çözümü için çaba harcamaları çağrısında bulunuyoruz."

Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki - Son Dakika


Son Dakika

Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu 'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı
Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
16:28
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor         
15:13
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi         
14:43
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti         
09:28
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 16:40:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei