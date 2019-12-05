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Azerbaycan'daki şampiyonada madalya alan öğrencilere plaket verildi
6 saat önce
Azerbaycan'da düzenlenen Alpagut 2. Dünya Şampiyonası'na katılan Çayırhan Mahallesi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Selin Kararmış ve Abdulkadir Yamancık, gümüş madalya aldılar.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Azerbaycan'da düzenlenen Alpagut 2. Dünya Şampiyonası'na katılan Çayırhan Mahallesi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Selin Kararmış ve Abdulkadir Yamancık, gümüş madalya aldılar.
Öğrencilerin gümüş madalya almalarının akabinde okullarında sevinç yaşanırken, plaketle ödüllendirildiler.
Okulda düzenlenen plaket törenine, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, okul müdürü Mustafa Koçer, okulun öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.
Plaket töreninde konuşan Çalışkan, öğrencilerin bu başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.
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