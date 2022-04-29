Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu - Son Dakika
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Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu

29.04.2022 22:47

Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen davete Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra büyükelçilik müşavirleri de katıldı.

Büyükelçi Bağcı, davette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da yukarı taşımak adına takım halinde güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Katkı ve destekleri için büyükelçilik müşavirlerine ve kurum temsilcilerine teşekkür eden Bağcı, ilerleyen dönemde de yoğun çalışma temposu içerisinde faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu
Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu
Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu
Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu
Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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