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Azerbaycan'dan AA'ya ödül

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Bakü muhabiri Ruslan Rehimov, medya alanıda yaptığı çalışmalarla Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine katkıları dolayısıyla "The Best Of Azerbaijan" ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan'dan AA'ya ödül, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Bakü muhabiri Ruslan Rehimov, medya alanıda yaptığı çalışmalarla Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine katkıları dolayısıyla "The Best Of Azerbaijan" ödülüne layık görüldü.

Başkent Bakü'de düzenlenen ödül törenine, siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı.

E Medya Grup organizasyonuyla yapılan etkinlikte, alanlarında başarılı ve Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.

AA muhabiri Rehimov'a da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Azerbaycan'ın dünyada tanıtılmasına yönelik yaptığı haberler dolayısıyla "The Best Of Azerbaijan" ödülü verildi.

Törende, TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos da ödüle layık görüldü.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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