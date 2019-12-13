Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" kararına kınama - Son Dakika
Son Dakika Politika Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' kararına kınama - Son Dakika

Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" kararına kınama

6 saat önce

Azerbaycan, ABD Senatosu'nun 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı.

Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde

Azerbaycan, ABD Senatosu'nun 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Leyla Abdullayeva ABD Senatosu'nda sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı. ABD Senatosunun Ermeni soykırımını tanıma kararının tarihi sahteleştirmek ve siyasi baskı aracı olarak kullanma girişimi olduğunu vurgulayan Leyla Abdullayeva, "Kararın bilimsel ve tarihsel olarak tartışmalı ve şüpheli kaynaklara dayatılması, bu kararın amatör bir düzeyde yapılandırıldığının ve Ermeni lobisinin yalnızca kirli amaçlarına hizmet ettiğini kanıtlıyor" dedi.


Tarih, tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini belirten Abdullayeva, "ABD Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı devam eden askeri saldırısını, işgal altındaki bölgelerde bir milyondan fazla Azerbaycanlının etnik temizliğe maruz kalmasına, mültecilerin yaşadıkları sıkıntıları ve Hocalı Katliamı'na sessiz kalırken 1 asır önce yaşananlarla ilgili aldığı karar ABD Senatosu'nun çifte standartlar uyguladığını açık bir şekilde gösteriyor. Bu kararı ön yargılı ve yasal bir temeli olmadan bir belge gibi görüyoruz" diye konuştu. - BAKÜ

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi
Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son Dakika Haberleri
00:00 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
23:57 TBMM Genel Kurulu'nda, 'tek adam' tartışması - Son Dakika Haber
23:55 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika Haber
23:54 World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı - Son Dakika Haber
23:52 Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, dedim - Son Dakika Haber
22:22 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 00:17:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'dan ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" kararına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]