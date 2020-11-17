Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali - Son Dakika

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali

17.11.2020 11:54
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali, System.String[]

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz derinleşiyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini kaydetti.

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ"

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, "Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikardır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis'te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı. Sarkisyan, hükümet ve iktidardaki siyasi gücün kendi potansiyelini objektif şekilde değerlendirmesi ve kısa süre içerisinde bir yol haritası geliştirmesinin tek sorumlu yaklaşım olacağını belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti. Ermenistan medyası, Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulunmuştu.


Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali

Tigran Sarkisyan, Parlamento, Azerbaycan, Ermenistan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali - Son Dakika Dünya


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