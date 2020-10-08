Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı - Son Dakika

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı

08.10.2020 21:12
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı, System.String[]

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı bitmek bilmiyor. Türkiye'nin Azerbaycan'ı ele geçirdiğini iddia eden Ermeni lider, Avrupa Türkiye'yi şimdi durdurmazsa, Viyana kapılarında beklesinler" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman Spiegel'e açıklamasında, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmaya müdahalesiyle ilgili küstah sözlerini sürdürdü.

Paşinyan, "Türkiye'nin Azerbaycan devletini ele geçirme sorununun çözümünü görüyoruz. Artık Azerbaycan kendi geleceğiyle ilgili kararlar almıyor, onun yerine bunu Türkiye yapıyor" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DAN YARDIM DİLENDİ

Türkiye'nin Karabağ tutumunu, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ermeni lider, "Bu politikanın içine teröristler ve paralı askerler çekiliyor. Uluslararası toplum ve özellikle de Avrupa bunu değerlendirmeli. Eğer bunu yapmazsa Türkiye'yi, böyle bir yayılmacı politikasıyla Viyana kapılarında bekleyebilir" diye konuştu.

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı

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Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı - Son Dakika Dünya

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