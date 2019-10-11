Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi

Barış Pınarı Harekatı'na kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi

1 saat önce

Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'nin teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harekatın insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.

"İSTİKRARIN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

Barış Pınarı Harekatı'na kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi
Barış Pınarı Harekatı, Azerbaycan, TSK, Dünya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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