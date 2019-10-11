Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'dan barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan barış pınarı harekatı'na destek

Azerbaycan'dan barış pınarı harekatı'na destek

1 saat önce

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

Azerbaycan'dan barış pınarı harekatı'na destek, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını destekliyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terör risklerini ortadan kaldırmaya, mültecilerin evlerine dönmesine, insani sorunların çözümüne ve toprak bütünlüğü içinde barış ve istikrar sağlanmasına hizmet edeceğinden eminiz" ifadelerine yer verildi.


Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:23 Kaynak: DHA
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