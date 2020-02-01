Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür

6 saat önce

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleri ve iki ülke arasındaki kardeşlik ruhuna uygun olarak, Çin'in Vuhan kentinden kendi vatandaşlarının da tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, kardeş Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir." ifadesine yer verildi.

Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşlarının, 2 hafta Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra Azerbaycan'a dönecekleri bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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