Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür

Azerbaycan milletvekilleri ve siyaset bilimciler, Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelesinde Türkiye'nin verdiği enformasyon desteğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür etti.

Azerbaycan'ın tanınmış siyasetçileri ve siyaset bilimcileri Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kara propaganda kampanyasının önlenmesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın büyük rol oynadığını ifade etti. Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelesinde Ermenistan ve lobisinin yalan ve iftira yayınlarının İletişim Başkanlığı'nın verdiği destek sayesinde bertaraf edildiği kaydedildi. Konu ile açıklamalarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milletvekili Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu, "Kardeş Türkiye ile Azerbaycan arasında Ortak Medya Platformu kurulması, medya tarihimizde devrim niteliğinde bir olaydır. Bu olay, öncelikle iki kardeş halkın ulusal çıkarlarının küresel medya alanında stratejik açıdan korunmasına hizmet edecek. Medya, yumuşak bir güç aracıdır. Aynı zamanda enformasyon toplumunun en evrensel ve etkili araçlarından biridir. Onu her alana uygulayarak maksimum verim elde etmek mümkündür. Çünkü küresel enformasyon alanında ulusal çıkarların korunması söz konusu ve bu alanda en stratejik konular enformasyon yoluyla çözülüyor. Bu nedenle, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, iki kardeş ülkenin medya alanında da stratejik işbirliği ulusal ve küresel bir çağrıdır. Bu alanda artık oldukça önemli adımlar atıldı" dedi.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KISA SÜREDE BÜYÜK İŞLER BAŞARDI"

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hikmet Hacıyev'in kısa sürede yaptıkları büyük işler, bu önemli görevde somut sonuçlar ortaya çıkardı" diyen Babaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı Milli Meclis tarafından onaylandı. Hemen ardından Türk Konseyi'nin diğer üye devletlerinin de katılımıyla böyle bir ortak kurum kurulması hedeflendi. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan medyadan sorumlu yetkililerin katılımıyla 9-10 Nisan tarihlerinde Bakü'de bir toplantı yapıldı. Bu verimli ve girişimci faaliyette Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in rolü büyük."

"SİYASİ TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SAYFASINI OLUŞTURDUK"

Babaoğlu, en yeni siyasi tarihin çok önemli bir sayfasını oluşturduklarını vurgulayarak, "44 günlük savaşta kardeş Türkiye'nin tam desteğiyle topraklarımızı işgalden kurtardık. Bu desteğin en stratejik yönlerinden birini enformasyon savaşı alanındaki destek oluşturuyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan gerçeklerinin dünyaya aktarılması konusunda yabancı medyanın dikkatini ülkemize çekerek sesimizin dünya kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol oynadı. Tüm bunların yanı sıra Ortak Medya Platformu, sadece küresel medya alanında ortak faaliyetler değil, aynı zamanda ulusal medya alanımızın karşılıklı entegrasyonu açısından çok önemli bir kurum haline gelecek. Aslında ulusal medya kaynaklarımız, küresel enformasyon alanında verimli faaliyetimizi belirleyen bir altyapı rolü oynayacak. Bu nedenle bu yönde kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın iki ülkenin medya kaynakları arasındaki ilişkilerin koordineli bir şekilde kurulmasına sağladığı katkıyı da enformasyon alanında özellikle vurgulamak gerekir" ifadelerini kullandı.

"ENFORMASYON SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ EŞSİZDİ"

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Sevil Mikayilova, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek tarihi zirvesine ulaştığını ve bunun her seviyeye yansıdığını belirtti. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısının Bakü'de düzenlenmesini takdir ettiğini dile getiren Mikayilova, "44 günlük Vatan Muharebesi döneminde yürüttüğümüz enformasyon savaşında Türkiye'nin desteği eşsizdi ve bu yolla Ermenistan'ı mağlup ettik" diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN YALAN HABERLERİ DURDURULDU

Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kara propaganda kampanyasının önlenmesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın önemli rol oynayarak yalan ve iftira yayımlayan Ermeni medyasını durdurmayı başardığını vurgulayan Mikayılova, "Enformasyon savaşında Kardeş Türkiye'nin pratik desteği, özel bir önem taşıdı ve dünya toplumunda objektif bir kanaat oluşmasını sağladı. Vatan Muharebesinde yaptığımız enformasyon savaşında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın aktif ve etkin çalışmalarına tanık olduk. Türkiye'nin önde gelen tüm medya kanalları bu çalışmada aktif oldu. Burada Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın da Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin dünyaya ulaştırılmasındaki başarılı çalışmalarını özel olarak vurgulamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.