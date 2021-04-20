Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür - Son Dakika

Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür

20.04.2021 11:54
Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür, System.String[]

Azerbaycan milletvekilleri ve siyaset bilimciler, Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelesinde Türkiye'nin verdiği enformasyon desteğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür etti.

Azerbaycan milletvekilleri ve siyaset bilimciler, Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelesinde Türkiye'nin verdiği enformasyon desteğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür etti.

Azerbaycan'ın tanınmış siyasetçileri ve siyaset bilimcileri Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kara propaganda kampanyasının önlenmesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın büyük rol oynadığını ifade etti. Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelesinde Ermenistan ve lobisinin yalan ve iftira yayınlarının İletişim Başkanlığı'nın verdiği destek sayesinde bertaraf edildiği kaydedildi. Konu ile açıklamalarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milletvekili Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu, "Kardeş Türkiye ile Azerbaycan arasında Ortak Medya Platformu kurulması, medya tarihimizde devrim niteliğinde bir olaydır. Bu olay, öncelikle iki kardeş halkın ulusal çıkarlarının küresel medya alanında stratejik açıdan korunmasına hizmet edecek. Medya, yumuşak bir güç aracıdır. Aynı zamanda enformasyon toplumunun en evrensel ve etkili araçlarından biridir. Onu her alana uygulayarak maksimum verim elde etmek mümkündür. Çünkü küresel enformasyon alanında ulusal çıkarların korunması söz konusu ve bu alanda en stratejik konular enformasyon yoluyla çözülüyor. Bu nedenle, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, iki kardeş ülkenin medya alanında da stratejik işbirliği ulusal ve küresel bir çağrıdır. Bu alanda artık oldukça önemli adımlar atıldı" dedi.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KISA SÜREDE BÜYÜK İŞLER BAŞARDI"

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hikmet Hacıyev'in kısa sürede yaptıkları büyük işler, bu önemli görevde somut sonuçlar ortaya çıkardı" diyen Babaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı Milli Meclis tarafından onaylandı. Hemen ardından Türk Konseyi'nin diğer üye devletlerinin de katılımıyla böyle bir ortak kurum kurulması hedeflendi. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan medyadan sorumlu yetkililerin katılımıyla 9-10 Nisan tarihlerinde Bakü'de bir toplantı yapıldı. Bu verimli ve girişimci faaliyette Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in rolü büyük."

"SİYASİ TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SAYFASINI OLUŞTURDUK"

Babaoğlu, en yeni siyasi tarihin çok önemli bir sayfasını oluşturduklarını vurgulayarak, "44 günlük savaşta kardeş Türkiye'nin tam desteğiyle topraklarımızı işgalden kurtardık. Bu desteğin en stratejik yönlerinden birini enformasyon savaşı alanındaki destek oluşturuyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan gerçeklerinin dünyaya aktarılması konusunda yabancı medyanın dikkatini ülkemize çekerek sesimizin dünya kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol oynadı. Tüm bunların yanı sıra Ortak Medya Platformu, sadece küresel medya alanında ortak faaliyetler değil, aynı zamanda ulusal medya alanımızın karşılıklı entegrasyonu açısından çok önemli bir kurum haline gelecek. Aslında ulusal medya kaynaklarımız, küresel enformasyon alanında verimli faaliyetimizi belirleyen bir altyapı rolü oynayacak. Bu nedenle bu yönde kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın iki ülkenin medya kaynakları arasındaki ilişkilerin koordineli bir şekilde kurulmasına sağladığı katkıyı da enformasyon alanında özellikle vurgulamak gerekir" ifadelerini kullandı.

"ENFORMASYON SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ EŞSİZDİ"

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Sevil Mikayilova, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek tarihi zirvesine ulaştığını ve bunun her seviyeye yansıdığını belirtti. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısının Bakü'de düzenlenmesini takdir ettiğini dile getiren Mikayilova, "44 günlük Vatan Muharebesi döneminde yürüttüğümüz enformasyon savaşında Türkiye'nin desteği eşsizdi ve bu yolla Ermenistan'ı mağlup ettik" diye konuştu.

ERMENİSTAN'IN YALAN HABERLERİ DURDURULDU

Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kara propaganda kampanyasının önlenmesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın önemli rol oynayarak yalan ve iftira yayımlayan Ermeni medyasını durdurmayı başardığını vurgulayan Mikayılova, "Enformasyon savaşında Kardeş Türkiye'nin pratik desteği, özel bir önem taşıdı ve dünya toplumunda objektif bir kanaat oluşmasını sağladı. Vatan Muharebesinde yaptığımız enformasyon savaşında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın aktif ve etkin çalışmalarına tanık olduk. Türkiye'nin önde gelen tüm medya kanalları bu çalışmada aktif oldu. Burada Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın da Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin dünyaya ulaştırılmasındaki başarılı çalışmalarını özel olarak vurgulamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür
Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür

Azerbaycan, Siyaset, Türkiye, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu         
13:02
Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin         
12:13
Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz         
12:01
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı         
11:34
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı         
10:56
Türk SİHA'ları dünya basınında! Övgüler yağdırıp, Türk SİHA'ları dünya basınında! Övgüler yağdırıp, "Destan yazıyor" dediler         
10:45
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 500 liradan 30 liraya düştü Açıkta erik hasadı başladı, kilosu 500 liradan 30 liraya düştü         
09:34
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 13:28:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei