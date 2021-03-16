Azerbaycan'dan dev askeri tatbikat - Son Dakika

Azerbaycan'dan dev askeri tatbikat
16.03.2021 09:47
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar ile taktiksel tatbikatlara başladı.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar ile taktiksel tatbikatlara başladı.
Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı hezimetin ardından 7 bin 500 asker ile tatbikat kararının ardından Azerbaycan ordusu 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı. Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar tatbikat düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi.' denildi.
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