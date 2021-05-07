Azerbaycan'dan Ermeni esirlerin serbest bırakılması çağrısına karşı Fransa ve Kanada'ya tepki - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Fransa ve Kanada Dışişleri Bakanlıklarının Ermeni esirlerin serbest bırakılması yönünde yaptığı çağrılara tepki göstererek, " Ermenistan'ı uluslararası insani hukuk yükümlülüklerine uymaya ve bölgede kalıcı barışı engelleyen faaliyet ve eylemlerden kaçınmaya çağırsınlar" dedi.

Azerbaycan'dan Fransa ve Kanada Dışişleri Bakanlıklarının Ermeni esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çağrısına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, söz konusu çağrılara yanıt olarak, "Fransa ve Kanada Dışişleri Bakanlıklarının resmi Twitter hesaplarında yapılan paylaşımlarda, Azerbaycan tarafından 3 Ermeni esirin serbest bırakılması olumlu bir adım olarak görülüyor ve diğer Ermeni esirlerin de serbest bırakılması çağrısında bulunuluyor" dedi.

Bunun Azerbaycan tarafından atılan ilk insani adım olmadığını hatırlatan Abdullayeva, Azerbaycan'ın askeri operasyonların devam ettiği dönemde bile Ermeni esirleri karşı tarafa teslim etiğini ifade etti. Askeri operasyonlar sona erdikten sonra Azerbaycan'ın 70'den fazla Ermeni esiri iade ettiğini vurgulayan Leyla Abdullayeva, "Buna karşılık Ermenistan, çok zor elde edilen kırılgan barışa zarar vererek, operasyonlar durdurulduktan yaklaşık 20 gün sonra Azerbaycan topraklarına askerlerini göndermiş, bu askerler tarafından gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda 4 Azerbaycan askeri yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

Abdullayeva, her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarına, Ermeni tarafının uluslararası insani hukuk yükümlülüklerini, aynı zamanda üçlü bildirilerle üstlendiği yükümlülükleri hala yerine getirmediğini hatırlatarak, "Muhtemelen, Ermenistan'ın 1991-1994 yıllarında savaş sırasında kaybolan yaklaşık 4 bin Azerbaycanlı hakkında bilgiyi vermediği ve işgalden kurtarılan bölgelere döşenen mayınların haritalarını vermeyi reddettiği konusunda iki ülkenin de bilgisi vardır" dedi.

Abdullayeva, "Fransa ve Kanada Dışişleri Bakanlıkları konuya tek taraflı değil, tarafsız bir yaklaşım sergilemek istiyorlarsa, o zaman Ermenistan'ı uluslararası insani hukuk yükümlülüklerine uymaya ve bölgede kalıcı barışı engelleyen faaliyet ve eylemlerden kaçınmaya çağırsınlar. Aksi takdirde bu, Azerbaycan toplumunda söz konusu iki ülkeye olan güveni ciddi şekilde zedeleyecektir" sözlerini kaydetti.

(Kamil Nadirli/İHA)