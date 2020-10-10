Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ile çatışmanın gece boyu sürdüğünü ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından sürdürülen taarruz operasyonu sonucunda çok sayıda düşman askeri, 13 tank, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 6 D-20 ve D-30 topçu, 3 2S3 "Acacia" motolu topçu birimi, 2 M55 "Zastava" uçaksavar silahı, 2 radar istasyonu ve radyo-elektronik savaş araçlarının da imha edildiği belirtildi.