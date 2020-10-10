Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe - Son Dakika

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
10.10.2020 09:35
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ile çatışmanın gece boyu sürdüğünü ifade etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ile çatışmanın gece boyu sürdüğünü ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından sürdürülen taarruz operasyonu sonucunda çok sayıda düşman askeri, 13 tank, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 6 D-20 ve D-30 topçu, 3 2S3 "Acacia" motolu topçu birimi, 2 M55 "Zastava" uçaksavar silahı, 2 radar istasyonu ve radyo-elektronik savaş araçlarının da imha edildiği belirtildi.
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