Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış çağrısı - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle yayınladığı bildiride, Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerini egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak normalleştirmeye hazır olduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle bildiri yayınladı. Azerbaycan'da halkın gücünün, milli gururunun kutlaması haline gelen ve Azerbaycan'ın gelecekteki gelişimi için son derece önemli olan 8 Kasım Zafer Günü'nün kutlandığı belirtilen açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonuna ve daha fazla askeri saldırganlığa yanıt olarak, 27 Eylül 2020'de başlayan 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sonucunda Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardı. Kendi sınırları içinde toprak bütünlüğü sağlandı ve yaklaşık bir milyon Azerbaycanlının evlerine dönmesi için hukuk sağlandı" ifadeleri yer aldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN EVLERİNE DÖNÜŞLERİNE TANIK OLACAĞIZ"

Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun Başkomutan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde 44 günlük askeri operasyon sonucunda Cebrayil, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı ve Azerbaycan halkının tarihinde ve kültüründe özel bir yeri olan Şuşa'nın da aralarında bulunduğu 300'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardığı vurgulanarak, "Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 tarihinde imzaladıkları üçlü bir bildiri, askeri operasyonlara son vermiş ve Ermenistan yenilgiyi kabul ederek silahlı kuvvetlerini Kelbecer, Ağdam ve Laçın bölgelerinden çekmiştir. Böylece çatışma askeri ve siyasi olarak çözüldü. Savaştan sonra Azerbaycan, kurtarılan bölgeleri yeniden inşa etmek ve restore etmek, bu alanları mayınlardan temizlemek gibi önemli bir görevle karşı karşıya kaldı. Bu çalışmanın temelinde, on yıllardır temel hakları ihlal edilen Azerbaycanlı zorunlu göçmenlerim evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak vardır. Zaman, para ve ciddi emek gerektiren bu süreçte sadece Azerbaycan değil, dost ve ortak ülkeler de kurtarılmış toprakların ihyasında bizimle birlikte yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda ilk yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşlerine tanık olacağız" denildi.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıllık saldırganlık politikasına değinilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan, Ermenistan'ın yasadışı faaliyetlerini, uluslararası hukuk ihlalleri dahil olmak üzere savaş suçlarını, kültürel ve ekolojik suçları soruşturmak ve sorumluları adalete teslim etmek için adımlar attı. Bu adımlar devam edecek. sonraki aşamada, faillerin cezalandırılması, adaletin sağlanması ve gelecekte tekrarının önlenmesi önemlidir. Kalıcı barışın, kalkınmanın ve ilerlemenin sağlanması, Azerbaycan'ın gelecek vizyon stratejisinin temelidir. Azerbaycan, topraklarının işgal faktörünü ortadan kaldırarak, Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak normalleştirmeye hazırdır. Bölgede gelecekteki barış ve güvenliği sağlamak için bu aşamada üçlü beyanatın tam olarak uygulanması önemlidir ve Azerbaycan, Ermenistan'ın bu yöndeki adımlarına yanıt vermesini beklemektedir."

Çatışmanın sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya bölgesinde yeni gerçeklerin ortaya çıktığı kaydedilen bildiride, "Herkesin bu gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Ermenistan, bölgesel işbirliği ile komşularına karşı yasadışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır. Uluslararası toplum bu konuda olumlu bir rol oynamalı ve Ermenistan'ı barışın alternatifi olmadığını anlamaya çağırmalıdır. Ermenistan'da intikamı ve silahlanmasını doğrudan veya dolaylı olarak destekleme girişimleri durdurulmalıdır. 8 Kasım Zafer Günü, Azerbaycan halkının tarihinde şanlı bir sayfa oluşturan uluslararası hukuk ve adaletin bir kutlamasıdır. Bu önemli günde Azerbaycan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve bütünlüğü için canını veren tüm şehitlerimizi derin saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Kamil Nadirli/İHA)