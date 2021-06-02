Azerbaycan'dan Ermenistan'a sınır ihlali uyarısı - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'ın Kelbecer ilinde Azerbaycan- Ermenistan sınırını geçerek sınır ihlali yapan Ermeni askerler konusunda Ermenistan'a uyarıda bulunurken, Azerbaycan-Ermenistan sınırını geçen 40 Ermeni askeri sınır dışı etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 20.00 (19.00 TSİ) sıralarında yaklaşık 40 Ermeni askerin sınır ihlali yaptığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına giren Ermeni askerlerin Kelbecer iline bağlı Armudlu köyü istikametinde 400 metre ilerlediği ve (N 400430; E 455442) coğrafi koordinatlarında pozisyon aldıkları belirlendiği aktarıldı.

Azerbaycan askerlerinin aldığı acil önlemler sonucunda Ermeni askerlerin Azerbaycan topraklarından çıkarıldığı belirtilerek, Ermeni askerlerin çekilmesi sırasında Azerbaycan askerleri tarafından hiçbir silahın kullanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Ermeni askerilerin bu hareketinin Azerbaycan topraklarına yönelik bir başka provokasyon olarak değerlendirildiği ve olayın sorumluluğunun tamamen Ermeni tarafına ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu olay, Ermenistan'ın, uluslararası toplum ve Azerbaycan tarafının sınır sorunlarını müzakere ve diyalog yoluyla çözme çağrılarının aksine, iki ülke arasındaki devlet sınırında durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını bir kez daha gösteriyor. Azerbaycan, sınır ihlali ve Ermeni askerlerin Azerbaycan topraklarına girmesini engellenmeye devam edilecektir. Ermenistan sorumlu davranmalı, komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve bölgedeki durumu gerginleştirecek provokasyonlardan kaçınmalıdır" denildi.

(Kamil Nadirli/İHA)