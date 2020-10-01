Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarından ilk görüntüler geldi. Görüntülerde Ermenilerin arkalarında bıraktığı askeri mevzileri de görülüyor. Azerbaycanlı askerlerin sevinci ise gözlerinden okunuyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 7 köy ve stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı. Ermeni ordusundan temizlenen topraklarından ilk görüntüler geldi.

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar bir bir Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılıyor. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, Azerbaycan ordusunun eline geçen Ermenistan ordusuna ait mühimmat ve askeri araçlar da görülüyor. Harekatta görev alan Azerbaycan askerleri "Tüm topraklarımızı kurtarmak için sonuna kadar savaşacağız" diyor.

BİRÇOK STRATEJİK BÖLGE KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın cephe hattına saldırıları üzerine karşı taarruza geçmişti. Şu ana kadar 7 köy ve stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli- Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklarından ilk görüntüler

ERMENİ ORDUSUNUN ZIRHLI ARAÇLARI HASAR ALDI

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'dan kurtardığı bölgeler görüntüledi. Görüntülerde çok sayıda hasar almış askeri zırhlı araç kameraya yansıdı.

Ermenistan ordusunun hedefleri tek tek imha edilirken Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'den bu yana 2 bin 500 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası 5 mühimmat deposu, 50'ye yakın tanksavar, 55 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklarından ilk görüntüler

ÇOK SAYIDA AĞIR SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz,Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Gervend Tekekaya köyleri kurtarılırken Ermenistan'a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı 2 F-20 obüs top imha edildi.

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi

Ermenistan, Azerbaycan, Mühimmat, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:45

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Pentagon: Azerbaycan ve Ermenistan'a yardımlarımızı dikkatli yapılandırdık Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti         
22:33
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 23:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei