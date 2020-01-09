Azerbaycan'dan geçen yıl yapılan uçuşlarda İstanbul 1. sırada yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan geçen yıl yapılan uçuşlarda İstanbul 1. sırada yer aldı - Son Dakika

Azerbaycan'dan geçen yıl yapılan uçuşlarda İstanbul 1. sırada yer aldı

6 saat önce

Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul birinci, Antalya sekizinci sırada yer aldı.

Azerbaycan'dan geçen yıl yapılan uçuşlarda İstanbul 1. sırada yer aldı, System.String[]

Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul birinci, Antalya sekizinci sırada yer aldı.

Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 2019'da havalimanını 4,73 milyon yolcunun kullandığı, bu rakamın 2018'e göre yüzde 7 fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarından yıl içerisinde toplam 5,56 milyon yolcunun taşındığı kaydedildi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ve alt şirketi Buta Airways 2019'da 2 milyon 602 bin rakamı ile Azerbaycan havalimanlarından en fazla yolcu taşıyan iki firma olurken, Türk Hava Yolları (THY) 492 bin yolcu sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

THY'yi 237 bin rakamı ile Fly Dubai, 193 bin rakamı ile Aeroflot, 169 bin rakamı ile AirArabia hava yolu şirketleri takip etti.

Açıklamaya göre, Bakü'den yurt dışı ve içine yapılan uçuşlarda ilk 10 güzergah içinde İstanbul birinci sırada yer aldı.

İstanbul'u Moskova, Nahçıvan, Dubai, Şarika, Kiev ve Tiflis kentleri izlerken, Antalya sekizinci sırada yer aldı. Bu kentleri takip eden Doha ve Tahran da ilk 10 içinde yer alan kentler oldu.

Azerbaycan, İstanbul, Antalya, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı
Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
20:43 Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
20:41 Markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:41 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
20:40 Hafter milislerinin Sirte kentindeki saldırısında iki sağlık görevlisi öldü - Son Dakika
20:38 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 20:45:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'dan geçen yıl yapılan uçuşlarda İstanbul 1. sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]