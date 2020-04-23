Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi - Son Dakika

Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

AZERBAYCAN'dan getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.

Azerbaycan'dan uçakla Ankara'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Zonguldak'a getirildi. 182 kişi, Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Gece saatlerinde Suudi Arabistan'dan gelecek 189 kişi de aynı yurda yerleştirilecek.