Azerbaycan'dan gelen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

Azerbaycan'dan gelen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi

Azerbaycan'dan gelen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildiAZERBAYCAN'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşı, karantinada tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.

Azerbaycan'dan gelen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi AZERBAYCAN'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşı, karantinada tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Azerbaycan'daki 10'u çocuk 299 Türk vatandaşı, Nevşehir'e getirildi. Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda alınan önlemlerin ardından Türk vatandaşları karantina için otobüslerle Niğde'ye gönderildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlardan, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar, evlerine gönderilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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