Azerbaycan'dan gelen genç yöresel halk danslarıyla şov yaptı - Son Dakika

Azerbaycan'dan gelen genç yöresel halk danslarıyla şov yaptı

SİNOP - Azerbaycan'dan okumak için Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Ruslan Kasımzade, yöresel solo halk dansı ile izleyenleri mest ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Ruslan Kasımzade başta Çankırı olmak üzere diğer şehirleri de gezerek solo Kafkas dansı ve Azerbaycan dansları ile ilgi çekiyor. Kasımzade, ailesinin de desteğiyle bu dalda ilerlemek istediğini ifade etti. Dansa aşırı ilgi duyduğunu asla bırakmak istemediğini belirten Kasımzade, "8 senedir dans yapıyorum. Eskişehir'de, Amasya'da yaptım. Dansa çok hevesim vardı aileme söyledim. Ailem beni dans yerine koydu. Dansı nerede istersen ne zaman istersem yapıyorum. Ne sıkılsam video çekiyorum yüreğim ne zaman sıkılsa video çekiyorum ve harçlığımı çıkarıyorum. Bu sayede izleyicim artıyor bakıyorlar ve hepsi beğeniyorlar. Vakitleri güzel geçiyor. Kimin neye hevesi varsa ne istiyorsa onu yapabilir, hayat kendi ellerinde" dedi.