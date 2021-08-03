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Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor - Son Dakika

Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor

03.08.2021 14:37

Marmaris'te alevlerin yoğun olduğu Hisarönü civarında, bölgede lojistik destek sağlanan tek karayolu olan Orhaniye-Hisarönü yolu ulaşıma açık tutulmaya çalışılıyor.

Marmaris'te alevlerin yoğun olduğu Hisarönü civarında, bölgede lojistik destek sağlanan tek karayolu olan Orhaniye-Hisarönü yolu ulaşıma açık tutulmaya çalışılıyor. Bu güzergahtaki yol parça parça grupların çalışmasına açıldı. Yol kenarındaki devasa kızıl çam ağaçları, alevlerin yolun karşısına geçmemesi ve ulaşımın kapanmaması için kesiliyor. Azerbaycan'dan Muğla'ya gelen ekipler de bu yol güzergahı üzerinde Martı Marina önünde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Azerbaycanlı 100 kişilik ekip, büyük ağaçları motorlu testereler ile keserek alevleri yoldan uzak tutmak için tedbir alıyorlar. Bölgede yoğun bir tempoda çalışan ekipleri, zaman zaman Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de koordine ederek, alevlerin kontrolü hususunda kesim ile tedbirleri arttırıyorlar. Kesim yapılan yerlere yakın noktalara inen alevler de yol üzerindeki arazözlerden basılan su ile söndürülmeye çalışılıyor.

Bölgede lojistik ve ulaşımın sağlandığı tek yol olan Hisarönü Orhaniye yolunda şu anda riskli bir durum olmadığı belirtildi. Valilik yetkilileri de bölgede sık sık ekipleri ziyaret ederek moral veriyorlar.

-İHA-

Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor

Azerbaycan, Orhaniye, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolundaki çalışmalara katılıyor - Son Dakika


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