Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı - Son Dakika

Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı

AZERBAYCAN'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

AZERBAYCAN'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 181 Türk vatandaşı, Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla gece yarısı Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürüldü.Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş

Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı

Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı

Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi

Sivas'ta kar sürprizi

İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek

Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor