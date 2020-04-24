Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'da - Son Dakika

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü , AFAD , Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

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Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı