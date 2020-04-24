Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'da - Son Dakika

Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'ya ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'ya ulaştı. Uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle götürüldükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi. Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı

Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi

Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi

Şanlıurfa'da, TBMM'yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması

Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı

Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü

Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı

Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz

Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü

Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi