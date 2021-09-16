Azerbaycan'dan Hankendi'yi izinsiz ziyaret eden Fransa Ulusal Meclisi üyesi Pupponi'ye tepki - Son Dakika

Azerbaycan, izinsiz Hankendi şehrini ziyaret eden Fransa Ulusal Meclisi üyesi François Puopponi'ye tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Fransa Ulusal Meclisi üyesi François Pupponi'nin Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasadışı ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Pupponi'nin Azerbaycan topraklarını yasadışı olarak ilk kez ziyaret etmediğini söyleyen Abdullayeva, "Kendisi katı Azerbaycan karşıtı tutumuyla biliniyor. Azerbaycan yasalarını ihlal ettiği için ülkemize girişi yasaklanan yabancı uyruklu kişiler listesinde yer almaktadır. Bu yasadışı ziyarette Fransa Ulusal Meclisi üyesine eşlik eden Arnouville Belediye Başkanı, Sacelles şehri temsilcisinin de Azerbaycan'a girişi yasaklanacak. Fransız temsilcilerin bu sorumsuz ve kötü niyetli davranışı kabul edilemez ve bölgede ihtilaf sonrası barış tesis etme çabalarına zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - BAKÜ