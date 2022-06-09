Bu tür durumların farklı dinlere mensup kişilerin barış içinde bir arada yaşamalarına zarar verdiği, Hindistan hükümetinin söz konusu yetkililere karşı sert önlemler almasının beklendiği kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Büyükelçi'ye Hindistan'ın iktidar partisi yetkililerinin İslam ve Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'dan Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki - Son Dakika

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