Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
6 saat önce
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde, kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.
Şehit askerlerin aile ve yakınlarında taziye dileklerini sunan Hasanov, yaralı askerler için de şifa diledi.
Son Dakika Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz BM, İdlib'de gerginliğin azaltılmasını istedi 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü