Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye - Son Dakika

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Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye
6 saat önce
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:32 Kaynak: AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "İdlib'de Türk askerlerinin şehit olması haberi bizi derinden üzdü. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Başın sağ olsun, kardeş Türkiye." ifadeleri yer aldı.
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