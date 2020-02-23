Azerbaycan'dan, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı - Son Dakika
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Azerbaycan'dan, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı

7 saat önce

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Azerbaycan'dan, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle İran'daki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenlere dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İran'da herhangi bir sorunla karşılaşacak vatandaşlarına Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği veya Tebriz Başkonsolosluğuna başvurmaları önerildi.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı da 8'e çıktı.

Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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