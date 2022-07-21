Anadolu Ajansı, muhabirlerinin Karabağ Savaşı'nda ve işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihya sürecinde yaptığı haberler nedeniyle "Ekinci" ödülüne kayık görüldü. Ödülü, AA'nın Bakü muhabiri Ruslan Rehimov teslim aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül - Son Dakika

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