Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'dan Özel Tatbikat

Azerbaycan'dan Özel Tatbikat

1 saat önce

- Azerbaycan'dan özel tatbikatBAKÜ - Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri taktiksel ve özel tatbikatlar gerçekleştirdi.

- Azerbaycan'dan özel tatbikat

BAKÜ - Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri taktiksel ve özel tatbikatlar gerçekleştirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından onaylanan 2019 askeri eğitim tatbikatları planına göre, verilen taktikler doğrultusunda hava savunma birliklerinin tatbikatları yapıldı. Tatbikat sırasında zenit füze sistemi birlikleri, başlangıç pozisyonlarına hareket etme, hazırlık ve kamuflaj görevlerini uyguladı. Füze birlikleri ayrıca, önemli nesneleri hava saldırısından korumak ve düşmanın füze saldırılarından korumak doğrultusunda görevler gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:54 Kaynak: İHA

Zakir Hasanov, Azerbaycan, Güncel
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