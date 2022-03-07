Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ" tepkisi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Dağlık Karabağ" ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu ifade edilerek, Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya gönderilen insani yardım başlığı altında yapılan açıklamada "Dağlık Karabağ" ifadesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini defalarca ifade etmiştir. Rusya'nın resmi tutumunun aksine Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamalarında daha önce de Azerbaycan'ın egemen topraklarıyla ilgili bu ifadeye atıfta bulunulmuştur" denildi.

DAĞLIK KARABAĞ İFADESİNİN KULLANILMASINA SON VERİLMELİ"

Açıklamada, bu tür açıklamaların Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar verebileceği ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında gerilimi tırmandırabileceği belirtilerek, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'na Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunmayan idari-bölge birimleri adı altında ülkemizin egemen topraklarına bu ifadenin kullanılmasına son verme çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)