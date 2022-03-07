Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ" tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ" tepkisi

07.03.2022 18:29
Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ" tepkisi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Dağlık Karabağ" ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu ifade edilerek, Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Dağlık Karabağ" ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu ifade edilerek, Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya gönderilen insani yardım başlığı altında yapılan açıklamada "Dağlık Karabağ" ifadesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini defalarca ifade etmiştir. Rusya'nın resmi tutumunun aksine Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamalarında daha önce de Azerbaycan'ın egemen topraklarıyla ilgili bu ifadeye atıfta bulunulmuştur" denildi.

DAĞLIK KARABAĞ İFADESİNİN KULLANILMASINA SON VERİLMELİ"

Açıklamada, bu tür açıklamaların Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar verebileceği ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında gerilimi tırmandırabileceği belirtilerek, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'na Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunmayan idari-bölge birimleri adı altında ülkemizin egemen topraklarına bu ifadenin kullanılmasına son verme çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

YORUMLAR
500

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Rusya'ya 'Dağlık Karabağ' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Rusya'ya "Dağlık Karabağ" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement