Azerbaycan'dan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden 20'den fazla adaya gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden 20'den fazla adaya gözaltı - Son Dakika Dünya

Azerbaycan'dan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden 20'den fazla adaya gözaltı

6 saat önce

Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçiminde sonuçların çok erken açıklanmasını eleştiren 20’den fazla muhalif ve bağımsız aday gözaltına alındı.

Azerbaycan'dan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden 20'den fazla adaya gözaltı, System.String[]

Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçiminde sonuçların çok erken açıklanmasını eleştiren 20'den fazla muhalif ve bağımsız aday gözaltına alındı.


Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milli Meclis'te 72 sandalye kazandı.

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Milletvekili, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:30 
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