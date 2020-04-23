Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan'da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara 'ya ardından da Zonguldak'a getirildi.

ZONGULDAK - Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'a getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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