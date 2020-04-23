Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi - Son Dakika

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Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi
6 saat önce
Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'a getirildi.
Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi
ZONGULDAK - Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan'da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara'ya ardından da Zonguldak'a getirildi.
Otobüslerle Ankara'dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:17 Kaynak: İHA
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