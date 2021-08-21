Azerbaycan'dan Türk Hava Kuvvetleri personeline 'savaş hizmetleri madalyası' - Son Dakika

Amasya'da Azerbaycan savaş hizmetleri madalyası alan Türk Hava Kuvvetleri personeline madalyaları törenle verildi.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 10 personele madalyalarının verildiği törene katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi olmakta ve zulme karşı, haksızlığa karşı duruşunu uluslararası tüm platformlarda sergilemektedir" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda özellikle sınır ötesi harekatlarda sahip olduğu askeri kabiliyeti dost düşman herkese gösterdiğini belirten Vali Masatlı, "Son olarak tek millet iki devlet anlayışıyla kardeş ve can Azerbaycan'a Karabağ topraklarını işgalden kurtarabilmesi için gereken destek sağlanmıştır. Bu sayede kardeşlerimiz topraklarını 30 yıl süren işgalin ardından geri almışlardır. Azerbaycan'ı kutlu zaferlerinden dolayı bir kez daha kutluyor, bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü kendilerine rehber edinen Türk Hava Kuvvetlerine ayrıca değinen Mustafa Masatlı, "Hava Kuvvetlerimiz yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede sergiledikleri üstün kabiliyetleri ile dosta güven düşmana korku salmışlar ve uluslararası misyonlarda üstelendikleri görevleri başarılı şekilde yerine getirmişlerdir. Bende şahsım ve Amasya halkı adına Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' ile onurlandırılan Hava Kuvvetleri mensuplarımızı kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da görev yapan birliğin komutanı Hv. Plt. Albay Gökhan Gürakar ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş'un madalyayla ödüllendirilen askerlerini tebrik ettiği törende AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Garnizon Komutan Vekili Suat Kızılçelik ile Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da yer aldı. - AMASYA