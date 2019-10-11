Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonunu destek
Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonunu destek

Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonunu destek

2 saat önce

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini açıkladı.

Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonunu destek, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini açıkladı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediğini belirtti. Açıklamada ayrıca, "Bu anlamda, Türk hükümetinin de belirttiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye topraklarının bütünlüğü içinde terör tehdidini ortadan kaldırmak, mültecileri evlerine geri dönmesi, barış ve istikrar sağlamak için çalışacağından eminiz" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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