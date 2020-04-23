Azerbaycan'dan Türkiye'ye tahliye uçuşu gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Türkiye'ye tahliye uçuşu gerçekleştiriliyor

6 saat önce

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için Bakü'den ilk tahliye uçuşu gerçekleştirildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye tahliye uçuşu gerçekleştiriliyor, System.String[]

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için Bakü'den ilk tahliye uçuşu gerçekleştirildi.


Türk Hava Yolları (THY), geçici süreyle yurt dışında bulunan ve korona salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını özel uçuşlar ile Türkiye'ye kavuşturmaya devam ediyor. Tahliye çalışmaları kapsamında ilk uçuş gerçekleşti. Başkent Bakü'de Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 182 Türk vatandaşı Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yerel saatle 12.20'de hareket etti.


İki aydır Azerbaycan'da kaldığını belirten Ali Bozyiğen,"Türkiye'ye, bizi Azerbaycan'dan Türkiye'ye götürdüğü için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. İki aydır burada rehin kaldık. Sağ olsun devletimiz" dedi.


Klinik açmak için Azerbaycan'a gelen Mühibbin Karatayoğlu,"Kliniğin çalıştırılması için gelmiştim. Geçen ay karantinadan sonra kaldık. Devletimiz sağ olsun böyle bir hizmet sundu bize. İnşallah memleketimize gideceğiz, ağzımızın tadıyla Ramazan geçireceğiz. Nasip olursa bayramımızı yapacağız" diye konuştu.


İşletme yatırımı için Azerbaycan'da bulunan Necmi Saykun, "Şubat ayında gelmiştim. Salgının çok süreceğini zannetmemiştim. 23 Mart'ta dönüşüm vardı. Şimdi bu tahliye uçağıyla Türkiye'ye dönüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor ve Sağlık Bakanımıza, bu tahliye operasyonunu gerçekleştiren hükümetimize sonsuz teşekkür ederiz. Bakü'de kaldığım, 57 gün içeresinde bir sürü insanın mağduriyeti söz konusuydu. Hükümetimiz devletimiz sağ olsunlar eksik olmasınlar bu mağduriyeti giderdiler, ülkemize dönüyoruz. 14 günlük bir karantina sürecinden sonra inşallah bayramı, Ramazan'ı ailelerimizle geçirmek için ülkemize dönüyoruz" dedi.


Türk vatandaşlarının Azerbaycan'dan tahliyesi için 4 uçuş gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükelçi Erkan Özoral,"Türk Hava Yolları tarafından toplam 4 uçuş gerçekleştiriliyor. Bunun biri Gence'den, diğer üçün Bakü'den gerçekleşecek. Tahliyelerle toplam 700 vatandaşımızı Türkiye'ye göndermiş olacağız. Bunların içinde buraya turist olarak gelmiş olanlar, öğrenci olarak bulunanlar öncelikli olacak. Yarısı bu tür vatandaşlarımızdan oluşuyor. Diğerleri burada yaşayıp ta artık Türkiye'ye dönmek isteyenler de elbette önemli bir yekun tutuyor. Bunların tahliyesi için Büyükelçilik olarak Türk Hava Yolları ile birlikte koordineli bir çalışma yürüttük ve dünya çapında gerçekleştirilen büyük operasyona bizim de böyle katkımız oldu. Bu vesileyle vatandaşlarımızı da Ramazan dolayısıyla memleketimize kavuşturacağımızdan dolayı ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla yapılacak son tahliye uçuşu 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. - BAKÜ

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:14 Kaynak: İHA

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