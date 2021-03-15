Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma "topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma "topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın" çağrısı

15.03.2021 13:59

Son dakika haberler: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın sivil kıyafetli askerlerini yük kamyonlarında gece saatlerinde yasa dışı yollarla Azerbaycan topraklarına gönderme girişiminde bulunduğunu belirterek, "Tüm uluslararası kuruluşlar bu konuda Ermenistan'a baskı yapmalı." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın sivil kıyafetli askerlerini yük kamyonlarında gece saatlerinde yasa dışı yollarla Azerbaycan topraklarına gönderme girişiminde bulunduğunu belirterek, "Tüm uluslararası kuruluşlar bu konuda Ermenistan'a baskı yapmalı." dedi.

Bakan Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayramov, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiride esir değişimi maddesinin yer aldığını, Azerbaycan olarak bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Savaş döneminde esir düşen tüm Ermenistan askerlerinin iade edildiğini, iade edilen esir sayısının Azerbaycan'a iade edilen asker sayısından fazla olduğunu hatırlatan Bayramov, şunları söyledi:

"Şimdi bize yapılan çok sayıda başvuru ve çağrılarla ilgili duruma gelince, Azerbaycan o kişileri savaş esiri olarak kabul etmiyor. Çünkü onlar askeri operasyonlar döneminde tutuklanmadı. O insanlar, askeri operasyonlar bittikten sonra 26 Kasım 2020'de Ermenistan'ın Şirak vilayetinden getirilen kişilerdir. Onlar Azerbaycan topraklarında asker ve sivillerimizi katletti. Onlarla ilgili Azerbaycan yasaları gereği soruşturmalar sürüyor."

Bayramov, savaş sonrasında bölgeye asker getirilmesini "kabul edilemez" bulduklarını ve bunun üçlü bildirinin Ermenistan tarafından doğrudan ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "Şimdi bile Ermenistan tarafı sivil kıyafetli askerlerini yük kamyonlarında gece saatlerinde yasa dışı yollarla Azerbaycan'a gönderme girişiminde bulunuyor. Konuyu Birleşmiş Milletler (BM) başta olmakla tüm uluslararası kuruluşlara aktardık. Tüm uluslararası kuruluşlar bu konuda Ermenistan'a baskı yapmalı. Bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için taraflar yükümlülüklerini yerine getirmelidir." dedi.

Linde ise Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri ile ateşkes sağlandığını ve bölgede durumun değiştiğini belirtti.

Sorunun temelli çözülmesi gerektiğini, AGİT Minsk Grubunun bu konudaki faaliyetini desteklediğini ifade eden Linde, Azerbaycan ve Ermenistan'ın esir takasına devam edeceği ümidini dile getirdi.

Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın çağrısı
Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın çağrısı
Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın çağrısı
Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın çağrısı

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Azerbaycan'dan uluslararası topluma 'topraklarına yasa dışı asker gönderen Ermenistan'a baskı yapın' çağrısı - Son Dakika


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