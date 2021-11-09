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Azerbaycan Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Malakkhanim Eyubova konseri - Son Dakika

Azerbaycan Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Malakkhanim Eyubova konseri

09.11.2021 13:03
Azerbaycan Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Malakkhanim Eyubova konseri

31 Aralık her yıl Azerbaycan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Azerbaycan diasporasında Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu kutlamalarda hem ülkemizde hem de Azerbaycan'da çok sayıda sanatçı sahne alıyor.

31 Aralık demir kolonlarla Kuzey ve Güney olarak ayrılmaya çalışılan Azerbaycan'ın birlik ve bütünlüğünü yeniden kazanmasını temsil ediyor. 1989 yılında ülkeyi ayıran blokların ve çitlerin kırılması ile birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlandığı düşünülüyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev bu tarihi bir bayram olarak kabul ediyor. O günden bugüne 31 Aralık Günü Azerbaycan için hem yeni yıla giriş sürecinde hem de Dayanışma Günü kapsamında oldukça coşkulu kutlamalara sahne oluyor.

Ülkemiz de bu coşkuya ortak olarak 31 Aralık 2021 günü Azerbaycan'ın en önemli halk sanatçılarını davet ederek İstanbul'da görkemli bir kutlama planlıyor. Bu kutlamalar çerçevesinde önemli sanatçılardan biri olan Malakkhanim Eyubova'nın da bulunacağı ifade ediliyor.

Kendisine bu etkinlikleri sorduğumuz Malakkhanim Eyubova duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Ülkesi için bu kadar önemli olan Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nün Türkiye'de de coşku ve duyarlılık ile kutlanmasından son derece mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

''Türkiye ve Azerbaycan bir elmanın iki yarısı. Bu nedenle de bu iki devletin yasları da mutlulukları da bir. Biz Azerbaycan Türkleri olarak Birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olan Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nün coşkusunu yaşarken Türkiye'yi de her zamanki gibi yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul ise ayrı bir güzel. Dünyanın en önemli ve en estetik şehirlerin biri olan İstanbul'da sahne almak ise bizleri her zaman heyecanlandırıyor.'' ifadeleri ile duygularını anlatıyor.

Ülkesinde en önemli halk sanatçıları arasında yer alan Malakkhanim Eyubova, bu yönüyle meslek hayatı boyunca sürekli olarak ödüllere, takdirlere ve tebriklere mazhar oluyor. Halen Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nde muğam profesörü olarak görev yapmakta olan Malakkhanim Eyubova, sanat kariyerinde Azerbaycan'ın onurlu ve halk sanatçısı unvanını da almış buluyor. Sanatçının eserleri müzik listelerinin ilk sıralarında yer alıyor.

Azerbaycan Kültür Evi'nin başkanı Hikmet Elp her yıl olduğu gibi düzenledikleri bu program için açıklamalarda bulundu ve bu etkinlikte sahne alacak Malakkhanim Eyubova için övgüler yağdırdı: "Bizler için Malakkhanim Eyubova Azerbaycan sanatının zirvelerinden biridir. Uzun yıllardır İstanbul, Azerbaycan kültürel olarak her davetimize temennamız icabet gösteren Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerine konserler veren çok değerli bir sanatçımızdır. O bizim ailemizden biri gibi sevenlerinin yüreğinde yerini almıştır. Temennim bundan sonra da sanatıyla zirvelerde olsun ve başarıları daim olsun. Her zaman onunla yan yana yürümekten mutluyuz, gururluyuz. Ve birlikte olmaktan birlikte etkinlikler düzenlemekten bahtiyarız. Bu yıl da Dünya Azerbaycanlılar Günü dolayısıyla 31 Aralık'ta insanlarımızı bu kültürün etrafından toplamak amacıyla Malakkhanim gibi sanatı yüksek bir sanatçımızın bir hanımefendinin, bir değerimizin katılacağı bir konser programıyla güzel bir gece geçirmeyi arzulamaktayız. Ve bizim dışımızda da başka yerlerde de bu programlarda söz konusudur. İnşallah 2021'i 2022'e bağlayan gecemizde kültürel olarak bizim programımızda Malakkhanim Eyubova ile birlikte olacağız" sözlerine son noktaları koyarken Hikmet Elp Türkiye ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini sunarak böyle önemli bir günde herkesi konsere davet etti.

Azerbaycan Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Malakkhanim Eyubova konseri

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Malakkhanim Eyubova konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Malakkhanim Eyubova konseri - Son Dakika
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