Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC 100 yaşında - Son Dakika

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor.

Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilen, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla 1920'de kurulan AZERTAC, bugün ülkenin en güvenilir haber kaynağı, uluslararası haber ajanslarının en aktif ortaklarından biri olarak faaliyetini sürdürüyor.

Dönemin zor şartlarında kısıtlı olanaklarla faaliyete başlayan AZERTAC, ilk haberini 1 Mart'ta servis etti ve o tarih ajansın kuruluş günü olarak kabul edildi.

O dönemde Bolşeviklerin ve Ermenilerin Azerbaycan'a yönelik hem yurt içi hem de yurt dışındaki dezenformasyonlarına karşı mücadele yürüten AZERTAC, Sovyetlerin ülkeyi işgal etmesi sonucu sadece 58 gün faaliyet gösterebildi.

Azerbaycan'da Sovyet yönetimi kurulduktan sonra yeniden yapılandırılan ajans, farklı dönemlerde AZKAFROSTA, AZTAG, AZERTA, Azerinform gibi isimlerle faaliyetini sürdürdü.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeniden ilk ismi AZERTAC'a kavuşan ajans, bağımsız Azerbaycan'ın resmi haber ajansı olarak yola devam etti.

Personelin gücünü, haber sayısını ve kalitesini, yayın dillerini her yıl artıran AZERTAC, bugün günlük ortalama 500'den fazla haber, 40'tan fazla video, 100'den fazla fotoğraflı haber servis ediyor.

Azerbaycan Türkçesinin yanı sıra Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince ve Arapça olmak üzere toplam 8 dilde yayın yapan AZERTAC'ın 21 ülkede temsilcisi bulunuyor.

Sekiz uluslararası kuruluşun üyesi olan AZERTAC, 2016-2019 yıllarında Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) ile Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC) başkanlığını üstlendi.

AZERTAC bugün OANA başkan yardımcılığı, Dünya Haber Ajansları Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliğinin büro üyesi olarak faaliyet gösteriyor.

Dünyanın 48 haber ajansı ile iş birliği protokolü imzalayan AZERTAC, Anadolu Ajansının da partner kuruluşu.

"AA her zaman AZERTAC'ı destekledi"

AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Aslanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 100 yıllık dönemde Azerbaycan'ın en zor, en parlak dönemlerini, en küçük ve en büyük zaferlerini dünyaya duyurduğunu belirtti.

AZERTAC'ın 100 yıl önce bağımsız ve genç bir devlet olan Azerbaycan'a karşı yürütülen enformasyon savaşıyla mücadele etmek için kurulduğunu vurgulayan Aslanov, 70 yıllık Sovyet döneminden sonra 1990'lı yıllarda yeniden yapılandırılan kurumun yine Azerbaycan gerçeklerini dünyaya iletmeyi görev edindiğini kaydetti.

Aslanov, "Adım adım amacımıza ulaşıyoruz. Bu işi şimdi de devam ettirerek faaliyetimizi uluslararası enformasyon alanında daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Kardeş kurum olarak gördükleri Anadolu Ajansının da 100. yılını kutlayacağına dikkati çeken Aslanov, " Türkiye'nin lider haber ajansı AA her zaman AZERTAC'ı desteklemiştir. Birlikte çok proje hayata geçirdik. AA'nın dünyanın önde gelen haber ajansları arasında bulunmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.