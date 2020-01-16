Azerbaycan Devlet Haber Ajansından AA Kahire ofisine düzenlenen baskına kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Devlet Haber Ajansından AA Kahire ofisine düzenlenen baskına kınama - Son Dakika

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından AA Kahire ofisine düzenlenen baskına kınama

6 saat önce

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından AA Kahire ofisine düzenlenen baskına kınama, System.String[]

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

AZERTAC'dan yapılan açıklamada, kurumun, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin haber ajansı AA ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her zaman Türk meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Mısır polisinin demokratik ilkelere aykırı bu eylemini hem insan haklarının hem de basın özgürlüğünün kabaca ihlali olarak görüyoruz. AA'nın Kahire ofisinde arama yapılmasını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. AA çalışanlarına karşı yapılanları kabul edilemez bir eylem olarak görüyor ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Anadolu Ajansı, Azerbaycan, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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