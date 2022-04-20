Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, başkentte bulunan Haydar Aliyev Parkı'ndaki Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı.
Anıtkabir ziyaretinin ardından Haydar Aliyev Parkı'na giden Muradova'ya, beraberindeki heyet ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov eşlik etti.
Programda, park içinde bulunan Haydar Aliyev Anıtı'na Muradova tarafından çelenk bırakıldı.
Programın ardından Muradova ve beraberindeki heyet parkı gezdi.
Kaynak: AA
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