Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesinden KBÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, heyet, Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından karşılandı. Daha sonra Polat ve Babanlı, iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Polat, yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'da vatan muharebesinde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Karabük Üniversitesinin dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında olduğunu hatırlatan Polat, " Asya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında da ilk 250 üniversite arasındayız. Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Azerbaycan'la yüz yüze sıcak ilişki kurduğumuz ilk üniversitelerdensiniz. Kazakistan ve Özbekistan'a ziyaretlerimiz olacak, akabinde Azerbaycan'a da geleceğiz. Her ülkeden o ülkenin en iyi öğrencilerini alıyoruz. Farklı ülkelerdeki gençlere el uzatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Babanlı ise şunları kaydetti:

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur ve bir insan bir insandan ancak ilim açısından üstün olabilir. Üniversiteler, ilim yuvasıdır. Karabağ'da şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Orada çok şehit verdik. Türk'ün birliği çok önemli. Karabük Üniversitesinden çok etkilendim. Çok güzel üniversite kurmuşsunuz. Biz de 100 yıllık geçmişe sahip üniversiteyiz. Yaptığımız iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum."