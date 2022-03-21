Azerbaycan devlet sanatçıları Bursa'da piyano resitali sundu - Son Dakika
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Azerbaycan devlet sanatçıları Bursa'da piyano resitali sundu

21.03.2022 22:36

"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Bursa'da başlayan resmi etkinlikler kapsamında Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade sanatseverlerle buluştu.

"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Bursa'da başlayan resmi etkinlikler kapsamında Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade sanatseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'ndaki konserde Manafov ve Manafzade, Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, Sergey Rahmaninov gibi ünlü besteci ve piyanistlerin eserlerini yorumladı.

Sahnede kısa konuşma yapan Manafov, izleyenlerin Nevruz Bayramı'nı kutladı, bayramın herkese sağlık ve başarı getirmesini diledi.

Sanatla uğraşmanın güzel bir şey olduğunu ifade eden Manafov, "Sanatın olduğu yerde her zaman barış, aşk, güzellik ve başarı vardır." dedi.

Ağabeyi Abuzar Manafov'un Hocalı Katliamı için bestelediği eseri çalan Turan Manafzade, ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale Türküsü'nü yorumladı.

Manafzade, daha sonra "Nazende Sevgilim" şarkısını piyanoyla çalıp söyledi.

Yaklaşık iki saat süren konseri Bursalı sanatseverler ilgiyle takip etti.

Azerbaycan devlet sanatçıları Bursa'da piyano resitali sundu
Azerbaycan devlet sanatçıları Bursa'da piyano resitali sundu
Azerbaycan devlet sanatçıları Bursa'da piyano resitali sundu
Azerbaycan devlet sanatçıları Bursa'da piyano resitali sundu

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Kaynak: AA

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