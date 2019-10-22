Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov konser verecek
Son Dakika Güncel Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov konser verecek

Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov konser verecek

55 dakika önce

Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist İslam Manafov, 26 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov konser verecek, System.String[]

Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist İslam Manafov, 26 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda, "Çocuklar ve Gençlerle Müziğe Yolculuk" başlıklı etkinlikte sahne alacak.

Başarılı sanatçının senaryosunu da yazdığı müzikal etkinliğe katılanlar, Mozart, Beethoven, Chopin, Paganini ve Türk Beşleri ile tanışacak.

Klasik müziğin gelişimini, klasik müzik bestecilerini ve bestecilerin hayatlarıyla ilgili eğlenceli hikayeleri teatral bir anlatımla, dönemin kostüm ve aksesuarlarından faydalanarak anlatacak olan Manafov, etkinlikte hem anlatıcı ve hem de piyanist olarak yer alacak.

Cumhuriyet Bayramı haftası sebebiyle etkinlikte ayrıca cumhuriyetin kazanımları ile cumhuriyet sonrası müziğin şekillenişine ilişkin bir anlatım da gerçekleşecek.

Ücretsiz gerçekleşecek konser 11.30'da başlayacak.

Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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