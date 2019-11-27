Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Muradov'dan Türk dünyasına birlik çağrısı

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Türk dünyası diasporasının büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hem Azerbaycan hem Türkiye hem de Kazakistan ve Kırgızistan diasporaları mutlak surette birlikte hareket etmelidir. Bu bizim uzun vadeli hedefimizdir." dedi.

Muradov, devlet bakanlığı düzeyinde bir kurum olan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin faaliyetlerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlıların birlik içerisinde hareket etmesi için çalıştıklarını ifade eden Muradov, bu kapsamda hazırladıkları yol haritasını uyguladıklarını söyledi.

Türk dili konuşan ülkelerin diaspora kuruluşları arasında belirli bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Muradov, koordinasyonun sağlanması için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ortak hedefler belirlediklerini dile getirdi.

Türk dünyasına karşı belirli tehditler olduğuna işaret eden Muradov, buna en iyi yanıtın faaliyetle verileceğini, dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerin toplumsal hayatında aktif olması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi olarak yurt dışında Azerbaycanlılarla gerçekleştirdikleri görüşmelere Türk dünyasından diğer ülkelerin diaspora kuruluşlarını da davet ettiklerini belirten Muradov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerin diasporadan sorumlu kurumlarıyla biri Almanya'da diğeri Amerika'da iki toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk Konseyine üye ülkelerin diasporadan sorumlu kurumları arasında çalışma grubu oluşturulduğu ve gelecek faaliyetler için yol haritası hazırlandığı bilgisini paylaşan Muradov, "Potansiyelimizi mutlak surette kullanmalıyız. Hem Azerbaycan hem Türkiye hem de Kazakistan ve Kırgızistan diasporaları mutlak surette birlikte hareket etmelidir. Bu bizim uzun vadeli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak da mümkündür." diye konuştu.

"Büyük işler başarabiliriz"

Azerbaycan olarak Türk dünyası diaspora kuruluşları arasındaki birliğin sağlanması için tüm girişimleri desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Muradov, "Düşmanlarımız belli. Bize karşı yürütülen kampanyalarına arkasında duran güçler belli. Çalışmalıyız ki dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız bunu dikkate alarak birleşme ve koordinasyonu daha iyi düzeyde hayata geçirsin. Stratejimizi ve politikamızı doğru yürütürsek büyük işler başarabiliriz. Türk dünyasının çıkarlarını korumak açısından bu çok önemlidir." ifadelerini kullandı.