Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Azerbaycan Diaspora Teşkilatı İctimai Siyasi Prosesler Beynelxalq Araşdırmalar Merkezi (İSBAM) Genel Başkanı Samir Adıgüzelli'den Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'e 44 günlük 2. Karabağ savaşında Ermenistan ordusunu yenilgiye uğratan Azerbaycan ordusunu desteklediği için teşekkür ziyaretinde bulundu. Günün anısına Karabağ Şuşa'nın sembolü harıbülbül rozeti ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözünden yola çıkarak kardeş Azerbaycan'ı ülkemizden ayrı hiçbir zaman düşünmedik. Ummi Milli Lider Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' sözü de kardeşliğimizin mühürü olmuştur. İki yıldır FETÖ terör örgütü lideri ve üst düzey yöneticileriyle birlikte fotoğraf şüphesi olan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev, ASİMDER Genel Merkezini ve şahsımı defalarca şikayet etmesi veya Azerbaycan devlet kurumlara olumsuz raporlar yazıp göndermesi ne şahsımda nede ASİMDER yöneticilerin içindeki Azerbaycan sevgisini yok edemez. Daha da çok güçlü sevmemize sebep olmuştur. 44 günlük 2. Karabağ savaşında her gün gönlümüz kahraman Azerbaycan ordusunun yanında olmuştur. Basın açıklamalarımız ve Ermenistan Türkiye sınır kapısı Alican sınır kapısında yaptığımız protesto gösterileriyle kardeş Azerbaycan'ın haklı sesini duyurmaya çalışmış ve Azerbaycan ordusunun Başkomutanı İlham Aliyev'i dünde bu günde destekledik. Bu günkü nazik ziyaretiniz biz ASİMDER ailesini onurlandırmıştır. Teşekkür eder şehrimize hoş geldiniz" dedi.

ASİMDER kurulduğu günden beri yüreği Azerbaycan sevgisiyle attığına yıllardır şahit olduklarını söyleyen İctimai Siyasi Prosesler Beynelxalq Araşdırmalar Merkezi (İSBAM) Genel Başkanı Samir Adıgüzelli ise, "30 yıldır Ermenistan'ın işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'da yaşanan katliamları anlatan ve Azerbaycan'ın haklı davasının sesi olan ASİMDER'in faaliyetlerine yeri geldi birlikte olduk yeri geldi basın yoluyla şahit olduk. Kim ne yaparsa yapsın ASİMDER ve Göksel Gülbey'i karalamakla bu çalışmaları Azerbaycan kamuoyunun yüreğinden silemez. 2. Karabağ savaşında kahraman Azerbaycan ordusuna ve Başkomutan İlham Aliyev'e vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ASİMDER yöneticilerine ve şahsınıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgüzelli, ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey'e, Karabağ Şuşa'nın sembolü Harıbülbül rozeti ve çeşitli hediyeler takdim etti. - IĞDIR