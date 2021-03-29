Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti

29.03.2021 09:35
Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti, System.String[]

Azerbaycan Diaspora Teşkilatı İctimai Siyasi Prosesler Beynelxalq Araşdırmalar Merkezi (İSBAM) Genel Başkanı Samir Adıgüzelli'den Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'e 44 günlük 2.

Azerbaycan Diaspora Teşkilatı İctimai Siyasi Prosesler Beynelxalq Araşdırmalar Merkezi (İSBAM) Genel Başkanı Samir Adıgüzelli'den Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'e 44 günlük 2. Karabağ savaşında Ermenistan ordusunu yenilgiye uğratan Azerbaycan ordusunu desteklediği için teşekkür ziyaretinde bulundu. Günün anısına Karabağ Şuşa'nın sembolü harıbülbül rozeti ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözünden yola çıkarak kardeş Azerbaycan'ı ülkemizden ayrı hiçbir zaman düşünmedik. Ummi Milli Lider Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' sözü de kardeşliğimizin mühürü olmuştur. İki yıldır FETÖ terör örgütü lideri ve üst düzey yöneticileriyle birlikte fotoğraf şüphesi olan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev, ASİMDER Genel Merkezini ve şahsımı defalarca şikayet etmesi veya Azerbaycan devlet kurumlara olumsuz raporlar yazıp göndermesi ne şahsımda nede ASİMDER yöneticilerin içindeki Azerbaycan sevgisini yok edemez. Daha da çok güçlü sevmemize sebep olmuştur. 44 günlük 2. Karabağ savaşında her gün gönlümüz kahraman Azerbaycan ordusunun yanında olmuştur. Basın açıklamalarımız ve Ermenistan Türkiye sınır kapısı Alican sınır kapısında yaptığımız protesto gösterileriyle kardeş Azerbaycan'ın haklı sesini duyurmaya çalışmış ve Azerbaycan ordusunun Başkomutanı İlham Aliyev'i dünde bu günde destekledik. Bu günkü nazik ziyaretiniz biz ASİMDER ailesini onurlandırmıştır. Teşekkür eder şehrimize hoş geldiniz" dedi.

ASİMDER kurulduğu günden beri yüreği Azerbaycan sevgisiyle attığına yıllardır şahit olduklarını söyleyen İctimai Siyasi Prosesler Beynelxalq Araşdırmalar Merkezi (İSBAM) Genel Başkanı Samir Adıgüzelli ise, "30 yıldır Ermenistan'ın işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'da yaşanan katliamları anlatan ve Azerbaycan'ın haklı davasının sesi olan ASİMDER'in faaliyetlerine yeri geldi birlikte olduk yeri geldi basın yoluyla şahit olduk. Kim ne yaparsa yapsın ASİMDER ve Göksel Gülbey'i karalamakla bu çalışmaları Azerbaycan kamuoyunun yüreğinden silemez. 2. Karabağ savaşında kahraman Azerbaycan ordusuna ve Başkomutan İlham Aliyev'e vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ASİMDER yöneticilerine ve şahsınıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda İSBAM Genel Başkanı Samir Adıgüzelli, ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey'e, Karabağ Şuşa'nın sembolü Harıbülbül rozeti ve çeşitli hediyeler takdim etti. - IĞDIR

Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti

Göksel Gülbey, Azerbaycan, İctimai, ASİMDER, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla darbetti Sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla darbetti Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan Tufan'ın gelişiminden dolayı çok mutlu Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan Tufan'ın gelişiminden dolayı çok mutlu İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı Yol üstüne park eden aracı çalmak istedi, içindeki çocuğu fark etmedi Yol üstüne park eden aracı çalmak istedi, içindeki çocuğu fark etmedi Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı
200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu 200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu         
09:34
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Medusa kabartmalı lahit, üzerinde yazan beddualı mesaja rağmen soyulmuş Medusa kabartmalı lahit, üzerinde yazan beddualı mesaja rağmen soyulmuş         
09:09
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum         
08:36
Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor         
08:30
Mustafa Sandal'a nafaka davası açan Emina Jahovic, dava hakkında sessizliğini bozdu Mustafa Sandal'a nafaka davası açan Emina Jahovic, dava hakkında sessizliğini bozdu         
07:37
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım         
22:16
Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti         
18:51
Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi         
16:12
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı         
15:33
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 09:43:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan Diaspora Teşkilatından ASİMDER'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei