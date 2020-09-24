Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Gürcistan'da - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Gürcistan'da

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Gürcistan'da, System.String[]

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bayramov, dışişleri bakanı olarak ilk kez geldiği Tiflis'te önce Gürcü mevkidaşı Zalkaliani ile görüştü. Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basına kapalı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Zalkaliani, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, Gürcistan ile Azerbaycan'ın iki sınır komşusu, kardeş ve stratejik ülkeler olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ve üst düzey ortaklık yıldan yıla önemli ölçüde gelişmektedir ve pozitif ivme kazanmaktadır. Bu sadece bölgemiz için değil bölge dışındaki güvenlik ve istikrar için de önemlidir." dedi.

Zalkaliani, iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine uluslararası arenada da somut destek verdiğini söyledi.

Son dönemlerde Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki gerginlikten Bayramov'un endişe duyduğunu ve bu endişeyi kendisinin de paylaştığını kaydeden Zalkaliani, gerginliğin sona ermesi için gerekli adımların atılması çağrısı yaptı.

Bakan Zalkaliani, "Uluslararası toplumun gerilimi azaltma sürecine aktif olarak dahil olması gerekiyor." diye konuştu.

Bayramov da Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin iki halkın iradesine ve stratejik bir ortaklığa dayandığını kaydetti.

İki ülke arasında siyasi, ekonomik, insani, kültürel, turizm ve diğer alanlardaki iş birliğinin hızla geliştiğini vurgulayan Bayramov, özellikle Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Güney Gaz Koridoru projesinin dünyadaki enerji kaynaklarının çeşitlenmesine ve enerji güvenliğinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Gürcistan ile Azerbaycan arasında devam eden sınır belirleme çalışmalarının olumlu ve etkili şekilde devam edeceğini ifade eden Bayramov, "İnanın, Gürcistan ile Azerbaycan arasında konuşulup çözülemeyecek bir konu yok, yakın zamanda bu konunun çözeceğinize eminim." dedi.

Bayramov daha sonra Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia tarafından kabul edildi. Basına kapalı toplantıda Gakharia ülkesinin toprak bütünlüğü desteklediği için Azerbaycan tarafına teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Bayramov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile de bir araya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Gürcistan, Tiflis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Gürcistan'da - Son Dakika

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